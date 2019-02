Impressionante schianto, auto accartocciata da un camion contro il muro di una casa

Poteva finire veramente in tragedia un terribile incidente stradale che si è verificato nella mattinata di sabato a San Zaccaria, poco dopo le 7.30, su via Dismano all'incrocio con via Ponte della Vecchia. Una donna di circa 40 anni, a bordo di una Volvo, stava procedendo in via Ponte della Vecchia seguendo il marito (a bordo di un'altra vettura) quando, giunta all'incrocio con via Dismano, ha attraversato la strada mancando la precedenza e non accorgendosi che alla propria destra stava arrivando un camion carico d'acqua. L'incidente segue quello gravissimo che si è verificato ieri sera a Lugo (GUARDA LE FOTO)

L'impatto è stato violentissimo. Il camion ha letteralmente trascinato la Volvo della donna all'interno del cortile di un'abitazione, coinvolgendo anche una Fiat parcheggiata. La signora è rimasta incastrata tra il camion e il muro della casa, che tra le altre cose ha subito danni, ma fortunatamente è sempre rimasta cosciente fino all'arrivo dei sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica. I vigili del fuoco, dopo una mezzoretta, sono riusciti ad estrarre la signora dalle lamiere dell'auto tramite il portellone posteriore. Affidata ai sanitari del 118, è stata trasportata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, al Bufalini di Cesena con l'elicottero. Illeso il camionista. Sul posto la Polizia Municipale di Ravenna: qualche disagio al traffico veicolare