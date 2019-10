Mancata precedenza, moto si schianta contro un'auto in svolta: ferito un ragazzo

Poteva veramente andare peggio al motociclista di 25 anni coinvolto sabato mattina, intorno alle ore 11, in un brutto incidente stradale su via Piratello, nel comune di Sant'Agata sul Santerno. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti il giovane stava procedendo in via Piratello in direzione di Massa Lombarda quando improvvisamente si è trovato di fronte un'auto in svolta verso una strada secondaria: alla guida della Lancia Y una 79enne del lughese.

L'impatto della moto del 25enne, residente ad Alfonsine, è stato particolarmente violento contro la fiancata dell'auto. Sbalzato a terra, non ha mai perso conoscenza fino all'arrivo dei soccorsi giunti sul posto con ambulanza, auto medica e elimedica. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato non in pericolo di vita all'ospedale Bufalini di Cesena. Rilievi affidati alla Polizia Locale di Lugo: strada chiusa al traffico per diverso tempo, per permettere i soccorsi. Strada riaperta intorno alle 12.45. In supporto anche alcune volanti del commissariato di Polizia di Lugo (FOTO DI REPERTORIO)