Ciclista travolto da un'auto, resta a terra incosciente: è in condizioni disperate

E’ stato trasportato in condizioni disperate con l’elimedica all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena il ciclista che nella mattinata di sabato intorno alle 9.15, è stato lo sfortunato protagonista di un tremendo incidente stradale avvenuto a Prada nell’incrocio tra l’omonima via, via Di mezzo e la strada provinciale 52. A quanto sembra da una prima sommaria ricostruzione il cicloamatore, a quanto sembra un 25enne, stava percorrendo la strada provinciale 52 quando è arrivato all’incrocio con via Prada.

Il ciclista ha iniziato l’attraversamento in direzione di via Di Mezzo ma è stato travolto da una “Polo” con targa rumena che procedeva su via Prada in direzione di Forlì. L’impatto è stato violentissimo: il ciclista è stato caricato sul cofano della vettura sfondando il parabrezza e deformando il tetto del mezzo, per poi essere catapultato a terra in stato di incoscienza. Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elimedica, che ha trasportato lo sfortunato cicloamatore in condizioni disperate all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi di rito e la gestione del traffico veicolare la Polizia Municipale di Russi.