Paura sulla statale: il camion si ribalta nel fosso, traffico in tilt

Un grosso spavento per il camionista rimasto incastrato nella cabina del suo mezzo e per gli automobilisti in transito, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza fisica. Lunedì mattina, poco prima delle 12.30, un camion che trasportava mangime lungo la statale Romea diretto in Veneto si è ribaltato al km 3, poco dopo la discarica Hera in zona Bassette. Il conducente è finito con il rimorchio sul bordo della carreggiata e il pesante mezzo è stato trascinato nel fosso adiacente alla strada.

Gli automobilisti in transito hanno subito dato l'allarme e, in breve, si sono precipitati sul posto i Vigili del Fuoco con una squadra e la gru, che hanno aiutato il camionista a uscire dalla cabina. Il personale del 118 è giunto sul luogo dell'incidente con un'ambulanza e l'auto medicalizzata, ma il conducente ha rifiutato le cure e il trasporto in ospedale. Sul posto anche la Municipale di Ravenna per i rilievi del caso e i Carabinieri di Maria di Ravenna, che dopo aver chiuso la statale per mezz'ora gestiscono il traffico a senso unico alternato.