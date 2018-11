Spaventoso schianto frontale tra due auto: due giovani restano feriti, sono gravi

Spaventoso incidente frontale sabato mattina a Voltana di Lugo, in via Fiumazzo, alle porte del paese. Erano da poco passate le 7.15 quando due auto sono venute a collisione. Da una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Municipale della Bassa Romagna, una Mercedes condotta da un 36enne di massa Lombarda stava procedendo in direzione proprio di Voltana quando ha iniziato il sorpasso ad un camion della nettezza urbana, fermo a bordo strada intento nella raccolta dei rifiuti.

Il 36enne non si è accorto però che dall’altra parte della carreggiata, in direzione opposta, stava arrivando una ragazza di Voltana di 34 anni a bordo di una Renault. L’impatto, avvenuto nella corsia di marcia della ragazza, è stato violentissimo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze e l’automedica, hanno praticato le prime cure del caso ai due feriti che sono stati trasportati con il codice di massima gravità all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lugo, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre dalle lamiere dell’auto la ragazza, incastrata all’interno della vettura in condizioni di semi-incoscienza