Domenica di "passione" in A14: due schianti tra auto e moto, traffico in tilt

Domenica di "passione" in autostrada: oltre all'incidente che nel pomeriggio ha visto coinvolti due motociclisti, infatti, altri due sinistri si sono verificati in A14, già molto trafficata per via dei rientri del weekend dal mare. Intorno alle 13, poco prima del casello di Faenza in direzione Bologna, si è verificato un tamponamento tra un'Audi A4 condotta da un 44enne bolognese e un suv Tiguan con a bordo una 50enne di Alessandria e un 30enne. In seguito al tamponamento, l'Audi è finita contromano in mezzo alla carreggiata. I tre, feriti in modo lieve, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Faenza.

Un'ora prima invece, intorno alle 12, poco prima del casello di Faenza in direzione Bologna sono venuti a collisione una Volkswagen Passat con a bordo una famiglia trentina, una moto Bmw di grossa cilindrata condotta da un 66enne bresciano, una Bmw X3 con a bordo una famiglia veneziana e una Fiat Panda condotta da una 27enne bresciana. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è rovinato a terra. Ferita in maniera lieve anche la 27enne, trasportata all'ospedale di Faenza in ambulanza, mentre il 66enne è stato portato in elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena. Una pattuglia della sottosezione Polizia stradale di Forlì ha gestito il traffico in entrambi i sinistri, con code di oltre 4 chilometri smaltite dopo due ore.