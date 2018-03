In pochi secondi 4 incidenti per gelo in A14. Esplodono i finestrini, notte da panico su un bus

E’ stata una notte di passione, panico e incidenti con numerosi feriti quella che è passata sui pochi chilometri dell’autostrada A14 nel tratto romagnolo. Solo la fortuna, date le dinamiche degli incidenti, che non ci siano stati feriti gravi o decessi. Oltre al grave incidente che si è verificato giovedì sera tra Faenza e Forlì, con il coinvolgimento di 2 camion e 6 autovetture (numerosi i feriti, per fortuna tutti lievi) avvenuto intorno alle 22, altri 4 schianti sono avvenuti nel tratto di Imola nelle due ore successive, dal momento che fino a Faenza, l’autostrada era percorribile (fino a quando non è stata disposta la chiusura totale fin da Bologna).

A mezzanotte, subito prima del casello di Imola in direzione Ancona, si è gelata in maniera accentuata tutta l'autostrada causando in pochi secondi 4 incidenti che hanno imposto poi la chiusura dell'autostrada da Bologna a Imola. In tutto due camion fuoristrada e due autobus con persone, più varie autovetture. I feriti sono stati smistati in diversi pronto soccorso della zona. In particolare il terrore è stato grande su un autobus di linea che ha strisciato sul lato contro lo spigolo di un bilico. Questo ha provocato l’esplosione di tutti i finestrini, con pezzi di vetro che hanno inondato i passeggeri. Sull’autobus ci sono state scene di panico, ma per fortuna ferite solo lievi. Sono intervenute per i rilievi una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì, una di Ravenna e due di Bologna. I mezzi sono stati completamente rimossi verso le 6.

Speciale maltempo: informazioni

Speciale maltempo: video e curiosità