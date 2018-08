Notte di panico sulla Classicana: inseguimento e scontro frontale con la "gazzella" dell'Arma, tre feriti

Inseguimento da film nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì con incidente finale e anche due carabinieri all'ospedale. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 lungo l'area della Classicana. Tutto ha avuto inizio quanto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ravenna ha intimato l'alt ad una "Huyndai" in un posto di controllo in via Trieste. Alla guida vi era un macedone di 21 anni ed accanto una 23enne, entrambi residenti a Lido Adriano.

Il conducente, anzichè fermarsi, ha schiacciato il piede sull'acceleratore. Ne è nato un inseguimento che si è protratto lungo la Classicana, con il fuggitivo che ha cercato di seminare le "luci blu" imboccando più volte svariati svincoli. Alla caccia all'uomo si sono aggiunte altre pattuglie dell'Arma e della Polizia di Stato. L'epilogo si è avuto allo svincolo in direzione Punta Marina, dove i fuggitivi hanno impattato frontalmente contro una "gazzella" dell'Aliquota Radiomobile.

Nello schianto sono rimasti feriti il 21enne ed i due militari di pattuglia, rispettivamente di 45 e 34 anni. Soccorsi dai sanitari del 118, che hanno operato con tre ambulanze, i feriti sono stati trasportati all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Nessuno versa in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Ora gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le cause che hanno innescato la fuga del 21enne. A quanto pare dal finestro della "Huyndai" è stato lanciato un sacchetto lungo la Classicana. Non si esclude quindi che all'interno vi fosse della droga.

Seguiranno maggiori informazioni