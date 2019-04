Si schianta contro un'auto mentre va in bici: muore in ospedale

Non ce l'ha fatta la 78enne Anna Arrà che l'11 aprile è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un tragico incidente. L'anziana, di origini marchigiane, si è spenta a cinque giorni di distanza dal fatale evento. Giovedì mattina la donna era finita contro un'auto condotta da un 67enne ravennate, tra via Val Gardena e via Fontana. Nel violento urto, la donna era rovinata sull'asfalto battendo il capo e perdendo conoscenza. La 78enne, fin da subito in gravi condizioni, era stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La notizia è riportata dall'edizione locale del Resto del Carlino in edicola giovedì.