La domenica parte con un altro motociclista ferito: centauro portato al "Bufalini" con l'elicottero

Nelle prime ore di domenica è ripresa l’impressionante scia di incidenti stradali che hanno riguardato motociclisti, dopo i due che si sono verificati sabato in via Dismano e a Punta Marina. Questa volta teatro dell’incidente è stata l’intersezione tra via Ragone e via Argine Destro Montone, nelle campagne di Ragone, frazione tra Russi e la via Ravegnana. L’impatto è avvenuto intorno alle 8,40 tra un’auto e una motocicletta con due persone a bordo, a quanto sembra per una mancata precedenza.

Nello schianto i due motociclisti sono stati disarcionati dal mezzo. Ad aver avuto la peggio è stato il conducente della “due ruote”, un uomo di 58 anni, portato con un codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre la compagna di viaggio, 58 anni anche lei, è stata portata all’ospedale di Ravenna in condizioni più lievi. Sulla strada che corre sull’argine del Montone è atterrato anche l’elicottero del 118 che ha caricato il ferito, che comunque era cosciente. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi della dinamica.