Sbanda con l'auto e finisce contro un camion: paura per una coppia di anziani

Ancora un incidente dopo la scia di sinistri nel ravennate di lunedì. Martedì mattina, poco dopo le 11, una coppia di anziani che procedeva sulla provinciale Naviglio a Granarolo da Cotignola verso Faenza, a bordo di una Fiat Panda, è finita contro un camion dopo aver invaso la corsia opposta sul ponte della linea ferroviaria. Secondo i primi rilievi sembrerebbe che l'uomo, alla guida dell'auto, possa essere stato colto da un malore. L'auto ha colpito un camion di una ditta di materiale edile della zona che procedeva in direzione opposta, condotto da un 50enne, finendo cappottata su un fianco. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica insieme ai Vigili del fuoco di Lugo, che hanno estratto i due anziani, rimasti coscienti, dall'abitacolo dell'auto affidandoli poi alle cure dei sanitari. I due sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali di Faenza e Ravenna, le condizioni più critiche sembrerebbero essere quelle dell'uomo. Sul posto la Polizia municipale dell'Unione della Romagna faentina per i rilievi di legge, via Naviglio è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dal sinistro dai Carabinieri (lato Faenza) e dalla Polizia municipale della Bassa Romagna (lato Lugo). Sul posto anche il personale della Provincia per la pulizia della sede stradale.

