Ha un malore in auto: si schianta contro il guard rail sul cavalcavia

Ancora un incidente a Ravenna, dopo quello che venerdì mattina ha visto coinvolti un automobilista e un motociclista. Attorno alle 9 una 57enne ravennate, che stava viaggiando su una Lancia Y su via della Chimica verso via Mattei, giunta all'altezza del cavalcavia della ferrovia ha perso il controllo dell'auto, a causa di un malore, e ha invaso la corsia opposta finendo contro il guard rail, che ha retto all'urto evitandole di precipitare nella scarpata. L'auto si è girata su se stessa di 180 gradi, fortunatamente dall'altra parte non arrivava nessuno.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. La donna, rimasta sempre cosciente, ha riportato anche dei traumi per via del sinistro ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto la Polizia locale di Ravenna, che ha chiuso la corsia che da via Mattei va verso il ponte mobile per circa un'ora.

Foto Massimo Argnani