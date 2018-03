Mancata precedenza, a farne le spese è un motociclista: è in gravi condizioni

E' una mancata precedenza all'origine di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di lunedì nella zona industriale Bassette. A riportare la peggio è stato un motociclista ucraino quarantenne, residente a Ravenna, trasportato con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, specializzato in medicina di urgenza per politramuatizzati. Il sinistro si è verificato intorno alle 13 all’intersezione tra via Manlio Moniti e via Bacci.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale, il 40enne stava percorrendo via Bacci da via Romea Nord verso via Bassette. Improvvisamente da via Monti si è immessa in direzione di via Di Vittorio una "Fiat Multipla" sulla quale viaggiava una cinquantenne ravennate.

Il motociclista non è riuscito ad evitare l'improvviso ostacolo, impattando contro la vettura. A seguito dell'impatto ha riportato gravi lesioni, rendendo necessario il trasporto al nosocomio cesenate con l'elimedica. La donna, uscita illesa, è stata sanzionata per la omessa precedenza con contestuale ritiro della patente di guida.