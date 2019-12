Dramma sulla Ravegnana: schianto fatale, muore una giovane madre

E' una giovane madre del ravennate la vittima del tragico incidente avvenuto martedì mattina, intorno alle 7, sulla Ravegnana. La statale 67 è stata chiusa al traffico a seguito del grave incidente stradale avvenuto tra Longana e la rotonda della statale Adriatica che ha visto coinvolte tre auto.

La 34enne stava viaggiando sulla Ravegnana a bordo di una Seat Ibiza da Forlì verso Ravenna, quando all'improvviso è venuta a collisione con una Citroen C4 e una Ford Fiesta. L'impatto è stato violento e la donna è rimasta incosciente fin da subito. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, ma per la 34enne non c'è stato nulla da fare. Gli altri due feriti - l'uomo a bordo della Fiesta e la donna a bordo della C4 - sono stati portati in ospedale il primo con codice di media gravità, la seconda con codice di bassa gravità.

Sul posto la Polizia stradale di Ravenna per i rilievi di legge, la Polizia locale di Ravenna e i Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima per gestire la viabilità e il personale di Anas. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. E' stato chiuso il tratto al km 212,900 e la Ravegnana è stata riaperta solo alle 9.30. Il fatale incidente avviene a soli due giorni di distanza da quello in cui ha perso la vita un 22enne.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO