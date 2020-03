Schianto fatale all'incrocio con un camion: perde la vita un 78enne

Non ce l'ha fatta il 78enne che martedì pomeriggio è rimasto vittima di un fatale incidente nella frazione faentina di Prada. L'uomo, trasportato in condizioni disperate in elicottero all'ospedale di Faenza, è deceduto: troppo gravi le ferite riportate nel sinistro.

L'incidente

L'anziano, alla guida di una Fiat Punto, stava uscendo da via Case Vento e si immetteva su via di Mezzo, quando si è scontrato con un camion che proveniva dalla propria destra e viaggiava su via Prada verso Forlì. L'impatto è stato violento e l'auto è stata trascinata per una decina di metri sull'asfalto, terminando poi la propria corsa contro un palo della luce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Faenza che hanno impiegato venti minuti per estrarre il ferito dall'abitacolo dell'auto. L'anziano, in condizioni disperate, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Faenza con codice di massima gravità. In stato di shock, invece, il conducente del camion. Sul posto la Polizia locale di Russi, che ha chiuso al traffico il tratto interessato dal sinistro - un incrocio purtroppo già famoso per altri incidenti: a ottobre 2018 nello stesso incrocio perse la vita un 17enne in sella alla sua moto.