Strade ancora rosso sangue: lo schianto contro un furgone non lascia scampo ad un ciclista

Schianto mortale poco dopo le 19.15 di giovedì sera in via del Manzone, nella zona di Sant'Agata sul Santerno. Un uomo di 87 anni, residente poco distante dal luogo dell'impatto, è morto in seguito ad un tremendo incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone condotto da un 64enne e la bicicletta dello sfortunato anziano. Il mezzo stava procedendo in direzione di San Patrizio quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Municipale della Bassa Romagna, ha impattato la bicicletta dell'anziano. Lo scontro non ha lasciato scampo all'uomo a bordo della bici, nonostante il prodigarsi degli uomini del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo. Il pm di turno Stefano Stargiotti ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi. FOTO DI MASSIMO ARGNANI