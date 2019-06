La tragedia di via Dismano: a perdere la vita è un 26enne di San Zaccaria

Un'altra tragedia. L'ennesima. E anche questa volta come in tante, troppe serate, a finire sotto quel maledetto lenzuolo bianco è una giovane vita. Si chiamava Andrea Balducci ed aveva solo 26 anni il ragazzo deceduto a seguito dello spaventoso incidente stradale avvenuto nella serata di sabato su via Dismano, in zona Borgo Faina, e che ha visto coinvolte la Ducati sulla quale viaggiava il giovane e una Chevrolet con a bordo due persone, rimaste lievemente ferite dopo l'impatto frontale. Andrea abitava poco distante, a San Zaccaria. Famiglia e amici sono sotto shock.

L'incidente è avvenuto poche centinaia di metri dopo l'aeroporto Spreta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima il giovane motociclista stava procedendo a bordo di una Ducati in direzione Cesena quando si è scontrato contro una Chevrolet (con a bordo una madre 60enne e figlia 35enne) che procedeva nella direzione opposta. L'impatto è avvenuto in maniera fronto-laterale. Dopo l'urto la moto si è spezzata in più parti ed il giovane è volato a decine di metri dall'impatto, morendo sul colpo.

Le due occupanti della vettura sono rimaste incastrate all'interno delle lamiere contorte dell'auto e i Vigili del Fuoco di Ravenna hanno faticato non poco per estrarle: sono state poi curate dai sanitari del 118 ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sono state trasportate con codici di medio-bassa gravità in ospedale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i rilievi di rito e per la pulizia dai detriti. Per la viabilità è intervenuta la Municipale di Ravenna.