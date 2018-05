Tragico tamponamento sull'Adriatica: muore l'imprenditrice Luisanna Guerrini

E' morta poche ore dopo il tragico schianto. Non c'è l'ha fatta Luisanna Guerrini, la 79enne rimasta gravemente ferita in un tamponamento tra due auto avvenuto nella tarda mattinata di lunedì lungo la Statale 16 Adriatica, all'altezza del chilometro 175+200 sud, a Cervia. Il marito, che si trovava alla guida della vettura, una "Alfa Romeo Giulietta", è ricoverato al "Maurizio Bufalini" di Cesena, ma non è in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Ravenna

Secondo una prima ricostruzione, la "Giulietta" si sarebbe fermata nei pressi di una piazzola di sosta, a quanto pare, ma il condizionale è d'obbligo, per effettuare una manovra d'inversione. In quell'istante stava giungendo una "Audi A3", condotta da un venticinquenne, che non è riuscito ad evitare l'ostacolo. A seguito dell'impatto la "Giulietta" è carambolata nel fossato che costeggia la carreggiata, mentre l'Audi si è fermata ad una cinquantina di metri dal punto di scontro.

La richiesta d'intervento alla sala operativa del 118 è giunta intorno alle 12.30. Sul posto il personale di "Romagna Soccorso" ha operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica. L'83enne è stato trasportato in ambulanza al "Bufalini" con "codice 2", mentre la 79enne col codice di massima gravità con l'elicottero. Nella serata di lunedì il suo cuore si è spento per sempre. Originaria di Bagnacavallo, aveva vissuto a Cervia. Poi con il matrimonio si è trasferita a Savignano, dove era socio fondatore del Seven. Nel litorale cervese gestiva diversi alberghi. Oltre al marito, lascia due figlie. Ancora da fissare i funerali.