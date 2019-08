Muore in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto: chi era la vittima

Non ce l'ha fatta l'anziano investito lunedì pomeriggio in via Bellucci, a Ravenna. L'83enne, Gian Luigi Marzola, è stato investito nei pressi di un passaggio pedonale da un 25enne a bordo di una Volvo V40. L'anziano è stato subito portato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche, dove è deceduto in serata. Il 25enne è stato sottoposto alla prova dell'etilometro, risultata negativa. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani