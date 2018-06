Fatale incidente: si schianta a bordo della sua moto, giovane perde la vita sulla strada

Non ce l'ha fatta il 27enne ravennate che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato a bordo della sua moto in via Bellucci a Ravenna. Il giovane, che aveva compiuto i 27 anni da qualche giorno e che lavorava come operaio nello stabilimento di Marcegaglia, era stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Croci, dove si è spento nella giornata di domenica.

Il fatale incidente

Il 27enne stava percorrendo via Bellucci a bordo della sua Suzuki quando, arrivato all'altezza del supermercato Coop, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro il cordolo del marciapiede e rovinando sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno tentato a lungo di rianimare il centauro per poi trasportarlo all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità.