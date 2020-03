Travolto da un camion mentre cammina sulla Romea: muore sul colpo

Schianto fatale nel ferrarese, a Lido degli Estensi, per un 33enne di origini straniere residente nel faentino. E' successo nella notte tra giovedì e venerdì sulla statale Romea. Il 33enne stava camminando sul bordo della strada quando, poco distante dal Ponte Albani, è stato travolto da un camion.

L'impatto è stato violento e sul posto, allertati dallo stesso camionista, si sono precipitati i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul luogo dell'incidente mortale, per i rilievi di legge, le forze dell'ordine del posto. Il camionista, un 43enne polacco, è stato sottoposto all'etilometro ed è risultato negativo. Come da prassi, il camion è stato sequestrato e il conducente indagato per omicidio stradale.