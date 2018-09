Infortunio fatale sul lavoro: perde la vita in un incidente con un trattore

Infortunio mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di giovedì a Bagnacavallo. Dalle prime informazioni un uomo, un 58enne, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri poco dopo le 18 sarebbe finito sotto a un trattore in via Forma. Sul posto si sono precipitati immediatamente i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Ulteriori informazioni in seguito