Si schianta contro un'auto e vola a terra: motociclista in gravi condizioni

Si è schiantato contro il parabrezza ed è rovinato sull'asfalto. E' successo a un motociclista che venerdì, intorno alle 14, stava percorrendo via Faentina dal centro città verso la periferia. Il 39enne nord-africano, giunto all'altezza dell'incrocio con via Salietti, è finito frontalmente contro una Fiat 500 ferma nella corsia d'immissione in mezzo alla strada. Nel violento impatto, l'uomo è finito prima contro la fiancata sinistra dell'auto, poi è rimbalzato contro il parabrezza e infine è stato sbalzato a qualche metro dalla stessa. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Indenne la donna a bordo della 500. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Ravenna, che ha gestito il traffico. Un secondo incidente si è verificato, circa un'ora prima, nel faentino.

Foto Massimo Argnani