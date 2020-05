Perde il controllo della moto e cade nel fosso: interviene l'elicottero

Ancora un incidente stradale sulle strade ravennati, dopo quello che ha coinvolto un bambino di 4 anni e quello avvenuto venerdì sera a Godo di Russi. Sabato mattina, poco dopo le 10, un motociclista che stava viaggiando a bordo di una Ducati Monster su via Canale Magni in direzione Marcegaglia, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito nel fosso adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ferito - rimasto sempre cosciente - all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico a senso unico alternato è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani