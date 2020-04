Finisce nel fosso e viene sbalzato dalla moto: è in gravi condizioni

Brutto incidente stradale nella serata di domenica a Lugo. Verso le 21.30 un 43enne che stava percorrendo via Sammartina verso Lugo a bordo di una moto Bmw Gs 1200 giunto all'altezza del civico 39, a poche centinaia di metri da casa sua, ha perso il controllo della moto sbandando e finendo nel fosso a sinistra rispetto alla propria direzione di marcia. Il motociclista ha percorso qualche metro nel fosso prima di fermarsi impattando contro un terrapieno che dà accesso a un terreno agricolo, venendo poi sbalzato a una decina di metri dal punto dell'impatto.

I residenti, allertati dal trambusto, sono scesi in strada e hanno visto la moto nel fosso, ma dell'uomo nessuna traccia. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del fuoco di Lugo e i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che in breve hanno individuato il ferito. L'uomo, rimasto cosciente, è stato poi trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.