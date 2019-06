Resta incastrato sotto l'auto in fiamme: tragica morte per un motociclista

Drammatico incidente nella serata di mercoledì a Barbiano di Cotignola. Intorno alle 20 un uomo, a bordo di una moto Kawasaki Versys, percorreva via Corriera da Faenza verso Bagnacavallo. Giunto all'incrocio con via Madonna di Genova, il motociclista si è schiantato con una Fiat Panda che si immetteva da via Madonna di Genova in direzione Faenza. Ancora da chiarire se nello scontro sia rimasto coinvolto anche un camper. Nel violento impatto il centauro è scivolato nella corsia opposta, dove stava arrivando una Citroen C3 con a bordo una donna e il figlio 18enne. La moto ha sbattuto contro l'auto e il motociclista è rimasto incastrato sotto l'abitacolo del veicolo, che ha preso fuoco.

L'uomo è stato liberato da alcuni automobilisti di passaggio e soccorso in brevissimo tempo dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica, ma non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Si tratta di un 58enne di Brisighella. Il 18enne e la madre a bordo della C3, fortunatamente, sono riusciti a uscire dall'auto prima che venisse avvolta dalle fiamme. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Lugo e la Polizia locale della Bassa Romagna, la strada è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente.

Foto Massimo Argnani