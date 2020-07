Sbaglia la manovra nello scambio di carreggiata: grave un motociclista

Brutto incidente stradale per un ravennate nel territorio cesenate. Lo schianto è avvenuto giovedì mattina, intorno alle 9.45, nel tratto cesenate dell'E45, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Cesena nord. Il sinistro si è verificato nella carreggiata nord in direzione Ravenna e ha coinvolto un motociclista 54enne che al chilometro 229+700, proprio in un punto in cui c'è uno scambio di carreggiata causa cantiere, nella manovra ha perso il controllo del bolide rovinando sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con l'elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Il centauro fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto è arrivata la Polizia stradale di Bagno di Romagna: l'incidente ha causato degli incolonnamenti sull'E45 anche per la criticità del punto in cui è avvenuto il sinistro, proprio in prossimità del cantiere.