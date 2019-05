Si schianta col motorino contro un'auto delle Poste: 14enne in ospedale

Ancora un incidente nel ravennate. Intorno alle 15 di venerdì pomeriggio, a San Zaccaria, un 14enne che percorreva via Dismano da Case Murate verso Ravenna a bordo di un motorino è finito contro un'auto delle Poste italiane parcheggiata a bordo strada, tamponandola. Il giovane è volato a terra rimanendo cosciente ed è stato subito soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elicottero. Il ragazzo è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Ravenna.