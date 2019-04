Nella notte incidente sulla "Cervese", auto finisce nelle saline: uomo in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato, poco prima della mezzanotte, sulla "Cervese" all'altezza delle saline. Un uomo di 43 anni, residente a Cervia, stava procedendo con la propria Yaris in direzione Forlì quando, per cause ancora in corso di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale di Cervia, ha perso il controllo del mezzo andando prima ad invadere la corsia opposta di marcia e poi finendo all'interno delle saline. Altri automobilisti hanno chiamato immediatamente i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo.

Hanno praticato le prime cure del caso all'uomo, dopo essere stati coadiuvati dai vigili del fuoco di Cervia nell'estrazione del ferito dalle lamiere dell'auto, e poi lo hanno trasportato con un codice di massima gravità all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Lievi le ripercussioni al traffico veicolare. All'uomo, la cui prognosi è ancora riservata, verranno fatti gli esami alcolemici e tossicologici di rito. Al momento non sembrano coinvolti altri veicoli nell'incidente, ma faranno luce le indagini della Polizia Locale cervese.