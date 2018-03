Noto stuntman protagonista di una paurosa carambola all'alba

Si è concluso senza gravi danni fisici, ma con l'auto completamente distrutta, la paurosa carambola che ha visto protagonista uno stuntman riminese 32enne residente a Ravenna. Il sinistro si è verificato verso le 5.20 in via Alberti, nella città dei mosaici, con il giovane che, improvvisamente, ha perso il controllo della sua Ford Focus che procedeva in direzione di viale Randi. Per cause ancora al vaglio della polizia Municipale, il veicolo è andato ad impattare contro un albero per poi carambolare su se stesso. Nell'abitacolo c'era solo il 32enne che, nell'impatto, ha riportato solo lievi contusioni e non sono stati coinvolti altri mezzi.