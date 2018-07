Schianto in A14: due motociclisti gravi. Code fino a 10 chilometri

Due motociclisti sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale che si è verificato nell’autostrada A14, trafficatissima per i rientri dal weekend al mare. Si è reso necessario anche l’intervento degli elicotteri di emergenza del 118 per trasportare i due feriti all’ospedale Bufalini di Cesena, entrambi in gravi condizioni. L’incidente si è verificato intorno alle 18 di domenica sulla carreggiata verso nord dell’autostrada, tra Faenza e l’innesto della diramazione per Ravenna, in direzione Bologna. Per cause in corso di accertamento da parte della pattuglia della Polizia Stradale di Forlì intervenuta per i rilievi sono entrati in collisione tra di loro una Ducati con due amici 30enni di Verbania ed una Megane con a bordo una famiglia ucraina. Ad avere la peggio erano i motociclisti che cadevano a terra restando feriti in maniera abbastanza grave venendo poi portati in elicottero all'ospedale di Cesena con codice 2. Gravi le ripercussioni sul traffico con code di 10 km per due ore.