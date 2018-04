Bisarca a fuoco in autostrada: ferito un autista, disagi e lunghe code

Il mezzo è andato in fiamme pochi istanti dopo l'incidente, lasciando giusto il tempo ai due occupanti di uscire dall'interno, mentre i disagi per la circolazione in A14 sono stati consistenti, con file fino a 5 chilometri in direzione sud. Tutto questo per un incidente che è avvenuto giovedì nel primo pomeriggio, pochi minuti prima delle 15. Una bisarca di una ditta locale, con due addetti a bordo e che trasportava un mezzo d'opera, forse per lo scoppio di una gomma ha scartato violentemente a destra, finendo per sfondare un guard rail laterale e rimanendo a metà sulla banchina prima della scarpata autostradale.

Nell'incidente il mezzo pesante ha preso fuoco. I due addetti presenti, di 52 e 58 anni, entrambi della provincia di Ravenna, sono riusciti ad uscire dal mezzo in fiamme. Soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto, uno dei due è stato portato con ferite di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi della dinamica è giunta una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì, mentre le squadre dei vigili del fuoco giunte da Faenza hanno avuto ragione del fuoco nel giro di poco tempo. Notevoli i disagi alla circolazione, con code verso sud fino a 5 chilometri tra Faenza e Forlì, e la chiusura parziale della carreggiata, nella parte della prima corsia, ad opera del personale di Austrade per l'Italia.