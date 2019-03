Anziana ciclista investita da un'auto: soccorsa con un codice di massima urgenza

Una donna anziana, ultraottantenne, è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio a Castel Bolognese. Intorno alle 15 di venerdì un'auto e una bicicletta sono entrate in collisione all'incrocio tra via Fratelli Morelli e via Marchesina. A farne le spese è stata la ciclista che è stata condotta all'ospedale di Faenza con un codice di massima urgenza. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Castel Bolognese per i rilievi dell'accaduto e l'accertamento delle responsabilità.