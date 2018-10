Invade la corsia opposta, violento schianto tra un auto e uno scooter: gravissimo il centauro

Scendendo dalla rampa del ponte si è trovato di fronte un’Audi Q7 che ingombrava la sua metà di carreggiata. Inevitabile quindi il violento impatto frontale tra la vettura e il suo scooter. E’ così che è rimasto gravemente ferito un 35enne cervese, l’uomo che si trovava in sella allo scooter intorno alle 15 di domenica sulla Cervese di Forlì a Castiglione di Ravenna. L’incidente si è verificato sulla rampa del ponte sul fiume Savio che separa Castiglione di Ravenna da Castiglione di Cervia.

A seguito dell’impatto lo scooter Yamaha XT 500 si è spezzato in due nel fosso, mentre il motociclista è stato sbalzato ad una decina di metri di distanza. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, anche con l’elicottero delle emergenze. Quest’ultimo ha caricato il centauro in gravissime condizioni e lo ha portato all’ospedale Bufalini di Cesena. Ferito in modo lieve anche il conducente del Q7, un 54enne cervese portato all’ospedale di Ravenna. L’uomo si trovava in macchina con la compagna e la figlia.

Per effettuare i soccorsi e i rilievi dell’incidente si è resa necessaria la chiusura della Cervese in entrambi i sensi di marcia, con la deviazione dell’intenso traffico tra Forlì e Cervia sulle strade laterali. I rilievi sono seguiti dalla Polizia Municipale di Ravenna.