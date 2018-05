Violento tamponamento sul lungomare: grave un motociclista

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che è avvenuto sul lungomare tra Punta Marina e Marina di Ravenna. L’incidente si è verificato intorno alle 14,30 di sabato, quando una moto Dragstar ha tamponato una macchina che la precedeva lungo viale Cristoforo Colombo e che , secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando una svolta per poter parcheggiare a bordo strada. L’impatto è stato violento e il motociclista è stato disarcionato dal mezzo, rovinando sull’asfalto e riportando gravi traumi al volto e alla testa. Sul posto si è portata l’ambulanza del 118, il cui personale ha soccorso il ferito, un uomo di mezz’età, in stato di incoscienza.

Nell’area è atterrato anche l’elicottero delle emergenze, che ha caricato il ferito e l’ha trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Nessuna ferita invece per la coppia che si trovava sulla vettura tamponata, una Fiat Punto condotta da un giovane di 24 anni. Sul posto la Polizia di Stato per gestire la viabilità (la strada è stata posta a senso unico alternato durante i rilievi), e la Polizia Municipale per la ricostruzione della dinamica. Lievi disagi al traffico.