Cammina a bordo strada, pedone falciato da un'auto: è gravissimo al "Bufalini"

Un grave incidente stradale ha causato il ferimento, in modo grave, di un anziano di 77 anni che si trovava a camminare a bordo strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 16,30 di mercoledì a San Pancrazio, nel comune di Russi. Il pedone, residente a poca distanza dal luogo dell'incidente, è stato investito in via Santa Caterina da una Toyota Yaris, guidata da un 83enne, anch'egli del posto. Molto gravi le ferite riportate dal 77enne, tanto che si è reso necessario il trasporto del ferito all'ospedale “Bufalini” di Cesena, con un codice di massima gravità. Sul posto il personale del 118 e la Polizia Municipale di Russi per i rilievi della dinamica e delle responsabilità.