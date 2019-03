Ciclista colpito con uno specchietto nella rotonda rovina a terra: è grave

Un ciclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato sulla San Vitale a Cortina di Russi, tanto che si è reso necessario anche l'arrivo dell'elicottero delle emergenze per condurlo all'ospedale Bufalini di Cesena, specializzato per i traumi più complessi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18 nella rotonda all'intersezione tra via San Vitale e via Piangipane, tra Russi e Godo. A farne le spese è stato un ciclista di circa 25 anni, ghanese, che è stato colpito con lo specchietto sinistro da un'auto in transito, una Volvo V50 condotta da una donna. “Spinto” dallo specchietto, il ciclista è caduto a terra malamente, ferendosi in modo grave. Sul posto, assieme ai soccorritori del 118, anche la Polizia Municipale di Russi per i rilievi della dinamica e delle responsabilità. Portata all'ospedale di Ravenna, in stato di choc, la conducente dell'auto.

Foto Massimo Argnani