Scooter travolto da un furgone: finisce sotto il veicolo e muore sul colpo

Ha perso la vita investito da un furgone in via Trieste: è il tragico epilogo di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 17,40 di giovedì pomeriggio. Teatro dello schianto è stato il cavalcavia sulla Classicana, all'altezza della Sarom. E' qui che è morto un uomo di 47 anni, che viaggiava dal mare verso Ravenna a bordo di uno grosso scooter. Nell'impatto il corpo dello scooterista, gestore di un bagno a Marina di Ravenna, è rimasto incastrato sotto il muso del furgone di una ditta di manutenzioni tecniche.

Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di salvargli la vita. I vigili del fuoco hanno immediatamente rimosso in sicurezza il Fiat Fiorino, ma per l'uomo incastrato lì sotto non c'era già più niente da fare. Sul posto è atterrato, purtroppo inutilmente, anche l'elicottero delle emergenze.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale di Ravenna, giunta sul posto per i rilievi. Particolare attenzione gli agenti hanno rivolto alla posizione del furgone e della moto, condotto da un 48enne veneto, che ha colpito lateralmente il centauro. Secondo una prima ricostruzione, in un momento di intenso traffico di ritorno dal mare, il conducente del furgone avrebbe tentato un'inversione di marcia, andando a colpire lo scooter che a quanto pare stava sorpassando la colonna delle aute. Saranno gli ulteriori accertamenti a confermare l'ipotesi. Per effettuare i rilievi è stata chiusa via Trieste con pesanti ripercussioni sul traffico. Sul posto in ausilio per deviare il traffico anche la Polizia di Stato.

Ulteriori informazioni in seguito