"Panda" vola fuori strada a Filetto: ferito un anziano di 70 anni

Erano da poco passate le 13 quando via Sabbionara a Filetto è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto solo un veicolo. Una Fiat Panda con a bordo un anziano è infatti uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elimedica, che ha provveduto a trasportare l’anziano, un 70enne di Roncalceci, al Bufalini di Cesena.