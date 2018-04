Paurosa carambola nella notte, 6 feriti di cui due in gravi condizioni

E' di 6 feriti, di cui due in serie condizioni, il bilancio del tremendo scontro frotnale che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Roncalceci su via via Sauro Babini all'altezza del civico 79. La carambola è avvenuta poco dopo le 4 quando, secondo i primi riscontri, una Bmw serie 3 con quattro ragazzi a bordo stava viaggiando in direzione di Tibullo. Per cause ancora al vaglio della polizia Stradale intervenuta sul posto, l'auto si è scontrata con una Lancia Ypsilon, che arrivava dalla parte opposta, con due ragazze a bordo. Uno schianto tremendo che ha visto entrambe le vetture volare al lato della carreggiata e, l'utilitaria, rimanere in bilico sulla recinzione di un'abitazione che costeggia la strada.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, cinque ambulanze e l'auto col medico a bordo, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre i feriti rimasti incastrati negli abitacoli distrutti per poi affidarli alle cure dei sanitari. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri che viaggiavano sul sedile al lato del guidatore, un 20enne nella Bmw e una 19enne nella Lancia, trasportati col codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Ferite meno gravi per i guidatori, un 25enne per la Bmw e una 19enne nella Lancia, trasportati insieme ad un altro ferito che viaggiava sull'auto tedesca, in codice 2 a Ravenna mentre un sesto ferito, che ha riportato lesioni di poco conto, è stato medicato nel nosocomio ravennate.