Pauroso frontale, una automobilista trasportata al "Bufalini" in eliambulanza

Pauroso frontale, nella tarda mattinata di mercoledì, a Cotignola con una ragazza trasportata al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità. Lo schiento si è verificato poco dopo mezzogiorno in via De Gasperi quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della Municipale della Bassa Romagna, una Fiat Punto guidata da una ragazza è andata a scontrarsi contro un pullmino. Ad avere la peggio e stata la donna al volante che, dopo essere stata estratta dalle lamiere dell'utilitaria dai vigili del fuoco, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate in eliambulaza. Ferito, in maniera più lieve, anche il guidatore del pullmino portato al pronto soccorso di Lugo.