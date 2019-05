Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: anziano in gravi condizioni

E' stato investito mentre attraversava la strada. Martedì mattina, intorno alle 10.30, un 79enne che stava attraversando l'incrocio tra viale Baccarini e via 4 novembre verso la stazione ferroviaria nei pressi delle strisce pedonali è stato travolto da un'auto, una Toyota Yaris condotta da un anziano. L'uomo, nel violento impatto, è caduto a terra in stato d'incoscienza. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi di legge e la gestione del traffico, la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.