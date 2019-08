Travolto da un camion lungo l'autostrada: pedone in gravi condizioni

Grave incidente stradale lunedì mattina, poco dopo le 12, sull'autostrada A14 nei pressi del km 56+700, nel territorio di Faenza. Un uomo, 45enne della provincia di Bologna, che stava percorrendo l'A14 si è fermato in una piazzola di servizio, quando all'improvviso è stato travolto e investito da un camion. L'uomo è rovinato a terra rimanendo incosciente fin da subito ed è stato poi soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove si trova in condizioni critiche.

Sul posto per i rilievi di legge anche la Polizia stradale di Ravenna - sezione di Lugo. In seguito all'incidente, sull'autostrada si sono formati oltre due chilometri di coda per permettere i soccorsi, fino a quando finita l'emergenza la strada è stata riaperta al traffico.

Immagine di repertorio