Minore investito da un'auto: portato all'ospedale in elicottero

Ancora un grave incidente stradale a Faenza giovedì pomeriggio, dopo quello che ha avuto come vittima un'anziana in bicicletta. Poco prima delle 17, in via Fratelli Rosselli, all'incrocio con via della Malta un pedone di 16 anni - secondo le prime informazioni - sarebbe stato investito da un'auto, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il giovane è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sono intervenuti sul luogo del sinistro anche i Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso.