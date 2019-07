Investe un ragazzo mentre attraversa, era ubriaca: neopatentata denunciata

Ancora un grave incidente nella notte tra venerdì e sabato, dopo quello in cui ha perso tragicamente la vita un 28enne. Intorno alle 3 a Faenza un 24enne africano è stato investito mentre attraversava via Baccarini, davanti al locale 'Clandestino', da un'auto condotta da una 20enne di Faenza.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia di Faenza. La ragazza, neopatentata e indenne, è risultata positiva all'alcol test, pertanto le è stata ritirata la patente e sarà denunciata per guida in stato d'ebbrezza e lesioni stradali.