Pedone investito mentre attraversa la strada: trasportato in elicottero in gravi condizioni

Brutto incidente nel primo pomeriggio di martedì a Faenza. Intorno alle 12.40 un 60enne di Brisighella, che stava attraversando via Laghi nei pressi delle strisce pedonali, all'altezza della caserma della Guardia di finanza verso la banca, è stato investito da una Kia Pikanto condotta da un 63enne faentino, che procedeva dalla stazione verso la periferia. Il 60enne è stato sbalzato a terra e immediatamente soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, poi viste le condizioni dell'uomo si è deciso di far intervenire anche l'elicottero, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto anche la Polizia municipale per i rilievi di legge, che ha gestito il traffico a senso unico alternato per circa 45 minuti. L'automobilista è stato sottoposto ad alcol test, risultato negativo.