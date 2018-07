Investito mentre attraversa sfonda il parabrezza dell'auto: paura per un pedone

Violento incidente nella prima mattinata di lunedì a Ravenna. Attorno alle 8.30 un 54enne che stava attraversando la strada all'altezza del passaggio pedonale tra via Lametta e via Col di lana è stato investito da una Fiat 500, condotta da un uomo all'incirca della stessa età, che da via Lametta si stava immettendo in via Col di lana. L'automobilita probabilmente potrebbe non essersi accorto della presenza del pedone, che stava attraversando in una zona d'ombra.

Nel violento urto il pedone ha sbattuto violentemente sul parabrezza dell'auto mandandolo in frantumi, prima di rovinare a terra. Il 54enne è stato subito soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno trasportato il ferito, rimasto cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La Polizia municipale di Ravenna ha chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro per permettere i soccorsi e gestire i rilievi di legge.