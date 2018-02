Perde il controllo dell'auto e carambola contro il guardrail dell'autostrada

Se la sono cavata con qualche escoriazione e tanta paura due giovani senegalesi, di 24 e 19 anni, protagonisti di una carambola in A14Bis. L'incidente si è verificato verso le 18 di sabato quando, in direzione di Bologna, all'altezza dell'area di servizio di S. Eufemia il guidatore ha perso il controllo della Grande Punto. L'auto è andata a schiantarsi frontalmente contro il guardrail di destra per poi rimbalzare al centro della carreggiata contromano. Nonostante il buio e la pioggia battente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto ma, a causa dei detriti e della posizione del mezzo incidentato, il traffico si è bloccato completamente. Sul posto, oltre agli agenti della polizia Autostradale, sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118. I due feriti sono stati portati al pronto soccorso di Ravenna mentre, il personale del 115, ha provveduto a mettere in sicurezza la Punto alimentata a Gpl e quello di Autostrade per l'Italia ha ripristinato la carreggiata. Solo dopo una quarantina di minuti il traffico, che aveva formato una colonna di circa 2 chilometri, ha potuto riprenere normalmente.