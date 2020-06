Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso, grave una bimba di 4 anni

Grave incidente, nella prima serata di sabato, a Borello di Castel Bolognese dove sono rimasti feriti una bambina di 4 anni e un uomo di 54. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19.45 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, il guidatore stava percorrendo via Borello e arrivato all'incrocio con via Fantina ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha iniziato a sbandare per poi uscire di stada andando a cappottarsi nel fosso che costeggia la carreggiata e terminando la sua corsa ruote all'aria. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118 coi primi soccorritori che, vista la situazione, hanno chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza da Bologna. Ad avere la peggio è stata la bambina che, una volta stabilizzata, è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena in elicottero col codice di massima gravità. Anche il 54enne, il quale ha ripotato lesioni meno serie, è stato portato nel nosocomio cesenate.

