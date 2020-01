Perde il controllo dell'auto, guidatore sbalzato dall'abitacolo

Paurosa carambola nella prima serata di mercoledì sulla Ss16, all'altezza del "curvone" della Reale, con un automobilista sbalzato fuori dall'abitacolo del proprio veicolo. L'incidente si è verificato intorno alle 20 quando, dai primi riscontri, l'uomo del quale non sono state fornite le generalità viaggiava a bordo della propria Citroen xSara in direzione di Ferrara. Nell'affrontare la curva il guidatore ha perso il controllo della vettura andando, prima, ad impattare contro il guard rail sulla destra e, poi, venire rimbalzato a sinistra. I veicoli che procedevano in senso opposto sono riusciti ad evitare l'impatto frontale ma, per la forza d'inerzia, il guidatore della xSara è stato catapultato fuori dall'abitacolo e sia l'auto che l'uomo sono carambolati nel fosso. In quel momento stava passando un'ambulanza del 118, con a bordo un altro paziente, e i sanitari hanno prestato le prime cure al ferito mentre sulla Reale arrivavano i soccorsi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto incidentata. Stabilizzato, il ferito in stato d semi-incoscienza è stato poi trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Per accertare con esattezza la dinamica del sinistro, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale di Ravenna.